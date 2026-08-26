BÖRSE AKTUELL | Ölpreis stürzt auf 85 Dollar ab, Märkte warten auf die Nvidia-Bilanz

Marktbericht Börse: US-Indizes erholen sich - Wall Street wartet gespannt auf Nvidia und PCE-Daten

Die US-Indizes zeigten sich gestern erholt, da sinkende Ölpreise und nachgebende Anleiherrenditen für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgten. Um für die Börse aktuell die wichtigsten Impulse zu setzen, schauen Anleger heute gebannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia sowie die Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten (14:30 Uhr dt. Zeit). Die Futures an der Wall Street notieren heute Morgen leicht im Minus.

Für Bewegung am Rohstoffmarkt sorgt der rapide Preisverfall beim Erdöl: Brent Crude fiel auf etwa 85 USD pro Barrel, begünstigt durch Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von von Hormus und Signale einer Deeskalation im Nahost-Konflikt. Der gesunkene Öldruck dämpfte die Inflationssorgen und stützte die US-Staatsanleihen.

Börse aktuell: Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen

Gold - Bitcoin: Der Goldpreis gibt leicht um 0,3 - auf knapp 4.650 USD pro Unze nach. Bitcoin verharrt stabil in der Spanne von 78.000 bis 79.000 USD.

Der Goldpreis gibt leicht um 0,3 - auf knapp 4.650 USD pro Unze nach. Bitcoin verharrt stabil in der Spanne von 78.000 bis 79.000 USD. Devisen (AUD/USD): Der Australische Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu (Verbraucherpreisindex bei 3,5 - J/J vs. 3,3 - erwartet).

Der Australische Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu (Verbraucherpreisindex bei 3,5 - J/J vs. 3,3 - erwartet). Konjunkturdaten: Das US-Verbrauchervertrauen fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Entsprechend zurückhaltend agieren Investoren vor dem vom Fed bevorzugten Inflationsmaß (PCE-Kerneffekte). ....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.