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XTB
26.08.2026 09:50 Uhr
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BÖRSE AKTUELL | Ölpreis stürzt auf 85 Dollar ab, Märkte warten auf die Nvidia-Bilanz

Marktbericht Börse: US-Indizes erholen sich - Wall Street wartet gespannt auf Nvidia und PCE-Daten

Die US-Indizes zeigten sich gestern erholt, da sinkende Ölpreise und nachgebende Anleiherrenditen für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgten. Um für die Börse aktuell die wichtigsten Impulse zu setzen, schauen Anleger heute gebannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia sowie die Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten (14:30 Uhr dt. Zeit). Die Futures an der Wall Street notieren heute Morgen leicht im Minus.

Für Bewegung am Rohstoffmarkt sorgt der rapide Preisverfall beim Erdöl: Brent Crude fiel auf etwa 85 USD pro Barrel, begünstigt durch Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von von Hormus und Signale einer Deeskalation im Nahost-Konflikt. Der gesunkene Öldruck dämpfte die Inflationssorgen und stützte die US-Staatsanleihen.

Börse aktuell: Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen

  • Gold - Bitcoin: Der Goldpreis gibt leicht um 0,3 - auf knapp 4.650 USD pro Unze nach. Bitcoin verharrt stabil in der Spanne von 78.000 bis 79.000 USD.
  • Devisen (AUD/USD): Der Australische Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu (Verbraucherpreisindex bei 3,5 - J/J vs. 3,3 - erwartet).
  • Konjunkturdaten: Das US-Verbrauchervertrauen fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Entsprechend zurückhaltend agieren Investoren vor dem vom Fed bevorzugten Inflationsmaß (PCE-Kerneffekte). ....

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