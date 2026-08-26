Bern - Mehr Reisende, hohe Pünktlichkeit und ein verbessertes Finanzergebnis: Die SBB blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück, teilten die SBB-Verantwortlichen am Mittwoch mit. Von Januar bis Juni haben die SBB täglich durchschnittlich 1,45 Millionen Passagiere befördert. Das waren 4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das hohe Passagieraufkommen, ein positives Immobilienergebnis und der gesteigerte Ertrag im Güterverkehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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