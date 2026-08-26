Avacon Natur plant am Klärwerk Lüneburg eine Großwärmepumpenanlage mit rund 10,4 Megawatt Wärmeleistung. Ab Anfang 2030 könnte sie nach Unternehmensangaben bis zu 80 Prozent des Wärmebedarfs im Fernwärmenetz Lüneburg Mitte decken. "Technisch funktioniert die Anlage vergleichbar mit einem umgekehrten Kühlschrank: Dem gereinigten Abwasser wird über Wärmetauscher zunächst Wärme entzogen, anschließend hebt die Großwärmepumpe das Temperaturniveau auf rund 95 Grad Celsius an", erklärt Dr. Johannes Voges, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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