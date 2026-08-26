DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Vertrauen prägt starke Halbjahresentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Vertrauen prägt starke Halbjahresentwicklung

Innsbruck (pta000/26.08.2026/09:50 UTC+2)

Die Entwicklung der Bank im ersten Halbjahr wurde maßgeblich vom anhaltend hohen Kundenvertrauen getragen. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Mio. Euro auf 146,7 Mio. Euro. Das Eigenkapital beträgt erstmals knapp 2,8 Mrd. Euro. Für ihr Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wurde die BTV in den Nachhaltigkeitsindex VÖNIX aufgenommen.

Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr war vor allem das hohe Vertrauen der Kund*innen. Die betreuten Kundengelder stiegen um 3,4 Mrd. Euro auf 23,7 Mrd. Euro. "Das entgegengebrachte Vertrauen freut mich sehr und ist längst nicht selbstverständlich. Hinter diesem Erfolg stehen unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihrer herausragenden Arbeit, ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft schaffen sie jeden Tag die Grundlage für starke, langfristige Kundenbeziehungen und unseren nachhaltigen Erfolg", betont Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV.

Angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stehen Stabilität und Sicherheit weiterhin im Fokus. Mit einem Eigenkapital von knapp 2,8 Mrd. Euro zeichnet sich die BTV durch eine hohe Kapitalstärke aus. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Mio. Euro auf 146,7 Mio. Euro.

Aufnahme in VÖNIX

Die BTV ist seit Kurzem im österreichischen VÖNIX Nachhaltigkeitsindex vertreten. Der Index beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten heimischen Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind. "Die Aufnahme ist eine besondere Auszeichnung und würdigt unser Engagement für ESG-Themen. Die wichtigste Leitlinie für unser Handeln ist Geist & Haltung. Sie gibt uns einen klaren Rahmen für alle Entscheidungen und schafft die Grundlage für ein verantwortungsvolles Agieren gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gesellschaft", sagt Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist 30.06.2026 Ist 30.06.2025 Veränderung BTV Konzern (IFRS) Kundenforderungen 9.227 Mio.EUR 8.962 Mio. EUR +265 Mio.EUR Betreute Kundengelder 23.725 Mio.EUR 20.297 Mio.EUR +3.428 Mio. EUR Bilanzsumme 16.270 Mio.EUR 15.111 Mio.EUR +1.159 Mio. EUR Eigenkapital 2.764 Mio.EUR 2.585 Mio.EUR +179 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 146,7 Mio.EUR 139,4 Mio.EUR +7,3 Mio. EUR

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787730600131 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)