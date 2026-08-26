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WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
25.08.26 | 16:00
90,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
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BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
26.08.2026 10:21 Uhr
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PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Vertrauen prägt starke Halbjahresentwicklung

DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Vertrauen prägt starke Halbjahresentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Vertrauen prägt starke Halbjahresentwicklung

Innsbruck (pta000/26.08.2026/09:50 UTC+2)

Die Entwicklung der Bank im ersten Halbjahr wurde maßgeblich vom anhaltend hohen Kundenvertrauen getragen. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Mio. Euro auf 146,7 Mio. Euro. Das Eigenkapital beträgt erstmals knapp 2,8 Mrd. Euro. Für ihr Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wurde die BTV in den Nachhaltigkeitsindex VÖNIX aufgenommen.

Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr war vor allem das hohe Vertrauen der Kund*innen. Die betreuten Kundengelder stiegen um 3,4 Mrd. Euro auf 23,7 Mrd. Euro. "Das entgegengebrachte Vertrauen freut mich sehr und ist längst nicht selbstverständlich. Hinter diesem Erfolg stehen unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihrer herausragenden Arbeit, ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft schaffen sie jeden Tag die Grundlage für starke, langfristige Kundenbeziehungen und unseren nachhaltigen Erfolg", betont Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV.

Angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stehen Stabilität und Sicherheit weiterhin im Fokus. Mit einem Eigenkapital von knapp 2,8 Mrd. Euro zeichnet sich die BTV durch eine hohe Kapitalstärke aus. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Mio. Euro auf 146,7 Mio. Euro.

Aufnahme in VÖNIX

Die BTV ist seit Kurzem im österreichischen VÖNIX Nachhaltigkeitsindex vertreten. Der Index beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten heimischen Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind. "Die Aufnahme ist eine besondere Auszeichnung und würdigt unser Engagement für ESG-Themen. Die wichtigste Leitlinie für unser Handeln ist Geist & Haltung. Sie gibt uns einen klaren Rahmen für alle Entscheidungen und schafft die Grundlage für ein verantwortungsvolles Agieren gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gesellschaft", sagt Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick 

Bilanz 
 
                Ist 30.06.2026 Ist 30.06.2025 Veränderung 
BTV Konzern (IFRS) 
 
Kundenforderungen       9.227 Mio.EUR 8.962 Mio. EUR +265 Mio.EUR 
Betreute Kundengelder     23.725 Mio.EUR 20.297 Mio.EUR +3.428 Mio. EUR 
Bilanzsumme          16.270 Mio.EUR 15.111 Mio.EUR +1.159 Mio. EUR 
Eigenkapital          2.764 Mio.EUR 2.585 Mio.EUR +179 Mio. EUR 
GuV 
 
BTV KONZERN (IFRS) 
 
Periodenüberschuss vor Steuern 146,7 Mio.EUR 139,4 Mio.EUR +7,3 Mio. EUR

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   MMag. Marion Plattner 
Tel.:         +43 505 333 - 1409 
E-Mail:        marion.plattner@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787730600131 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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