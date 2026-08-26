Die Ölpreise geraten immer stärker unter Druck. Nachdem es bei Brent-Öl zuletzt noch danach aussah, dass der Ölpreis die Marke von 100 US-Dollar in Angriff nehmen würde, bietet sich aktuell ein anderes Bild. Massive Gewinnmitnahmen setzen Brent-Öl gegenwärtig zu und drückten den Ölpreis bereits deutlich unter die 90 US-Dollar. Mit den 85 US-Dollar steht bereits die nächste wichtige Marke unter Druck. Sollte auch diese fallen, könnte es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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