Anleihen: Janus Henderson empfiehlt kürzere Laufzeiten. In einem aktuellen Ausblick kommt die britische Fondsgesellschaft Janus Henderson zu dem Schluss, dass "das Zusammentreffen demografischer und geopolitischer Kräfte" eine Phase einläutet, in der "höhere Volatilität, höhere Inflation und höhere Zinsen zur neuen Normalität werden". So verschlechtere sich die Haushaltslage vieler Industrieländer, während gleichzeitig die Deglobalisierung den Inflationsdruck erhöhe. Beide Faktoren dürften die Renditen langfristiger Staatsanleihen weiter nach oben treiben. Janus Henderson empfiehlt deshalb, dass "Anleger, die auf stabile Erträge und geringere Volatilität setzen" kurzlaufende Anleihen bevorzugen sollten.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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