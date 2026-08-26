Zürich - Das Schweizer Bauhauptgewerbe hat im ersten Halbjahr 2026 an Schwung gewonnen. Dabei eilt der Hochbau dem Tiefbau davon, weil der Wohnungsbau und der öffentliche Hochbau stark zulegen. Von Januar bis Juni kletterten die Umsätze in der Schweizer Bauindustrie im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,1 Prozent auf 11,2 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Nach einem Plus von 5,6 Prozent im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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