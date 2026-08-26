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WKN: 748020 | ISIN: DE0007480204 | Ticker-Symbol: DEQ
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26.08.26 | 09:45
18,440 Euro
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Immobilien
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18,30018,44011:30
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