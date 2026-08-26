Neuhardenberg - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hält den Zustand der Bundesregierung nach eigenen Angaben für "extrem stabil".
"Die Stimmung untereinander ist gut. Auch dieser unbedingte Wille, gemeinsam was zu machen", sagte Bär am Rande der Kabinettsklausur in Neuhardenberg dem Sender Phoenix. Die Ressorts seien eng miteinander verflochten. "Ich weiß, dass das nach außen oft anders ausschaut, aber für mich ist diese Regierung extrem stabil", sagte Bär.
Bei dem Treffen habe vor allem die herausfordernde geopolitische Situation eine Rolle gespielt, und mit welchen Ländern Deutschland stärker kooperieren wolle. Ziel sei es, "sich noch mehr darauf zu fokussieren, was das Land braucht, um auch in diesen herausfordernden Zeiten wieder diese Wertepartnerschaften viel mehr in den Fokus zu stellen", so Bär. Insgesamt brauche die Politik "ein Höchstmaß an Flexibilität", um auf Krisen antworten zu können.
"Die Stimmung untereinander ist gut. Auch dieser unbedingte Wille, gemeinsam was zu machen", sagte Bär am Rande der Kabinettsklausur in Neuhardenberg dem Sender Phoenix. Die Ressorts seien eng miteinander verflochten. "Ich weiß, dass das nach außen oft anders ausschaut, aber für mich ist diese Regierung extrem stabil", sagte Bär.
Bei dem Treffen habe vor allem die herausfordernde geopolitische Situation eine Rolle gespielt, und mit welchen Ländern Deutschland stärker kooperieren wolle. Ziel sei es, "sich noch mehr darauf zu fokussieren, was das Land braucht, um auch in diesen herausfordernden Zeiten wieder diese Wertepartnerschaften viel mehr in den Fokus zu stellen", so Bär. Insgesamt brauche die Politik "ein Höchstmaß an Flexibilität", um auf Krisen antworten zu können.
© 2026 dts Nachrichtenagentur