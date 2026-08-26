Trotz der geplanten Änderungen bei der Photovoltaik-Förderung zeichnet sich nach Angaben des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) bisher kein verstärkter Zubau kleiner Anlagen ab. Im sogenannten Heimsegment bis 25 Kilowatt liege die Zahl der Neuinstallationen 2026 weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Hintergrund ist die geplante EEG-Novelle für 2027, deren Entwurf das Bundeskabinett am 29. Juli beschlossen hat. Der SFV erwartet dadurch schlechtere wirtschaftliche Bedingungen für kleine Photovoltaik-Anlagen und hatte sich im Gesetzgebungsverfahren mit einer entsprechenden Stellungnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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