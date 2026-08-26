Zürich - Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz haben sich im August leicht verbessert. Der Konjunkturausblick bleibt aber risikobehaftet. Der UBS-CFA-Indikator stieg im August gegenüber dem Vormonat um 2,1 auf +12,1 Punkte, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Nach der starken Erholung im Juli ist dies der zweite Monat im positiven Bereich seit dem Ausbruch des Nahost-Konflikts und gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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