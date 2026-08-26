Die Präsentation von Rational auf unserer German Select Conference hat unsere positive Einschätzung untermauert, wobei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt wurde und die zentrale Investoren-Debatte sich auf die Preismacht im Jahr 2027 verlagert, da die US-Zölle steigen und die Rückerstattung für 2026 wegfällt. China bleibt auf der obersten Ebene schwach, jedoch unterstützt die frühe Akzeptanz des lokal produzierten iCombi One, einschließlich eines neuen Schlüsselkunden, die Positionierung. In Bezug auf Innovation bleibt das Management auf intern entwickelter Technologie fokussiert, wobei iHexagon als schrittweise Produktzyklus-Gelegenheit angesehen wird und kein Interesse an M&A im Bereich der Kochautomatisierung besteht. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 830,00 EUR. Ein Video ist verfügbar unter: https://researchhub.de/events/video/2026-08-25-15-00/RAA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag
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