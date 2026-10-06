Wir erwarten für Rational ein solides Q3 mit einem Umsatz von ca. EUR 333 Mio. (+6,5% yoy) und einer EBIT-Marge von 25,0%. Unterstützt werden sollte die Entwicklung durch eine weiterhin robuste Nachfrage in Europa, begrenzte Vorzieheffekte im Vorfeld der Preiserhöhung im Oktober, nachlassenden FX-Gegenwind sowie erste positive Effekte aus niedrigeren US-Zollsätzen. Demgegenüber stehen regionale Belastungen im US-Schulgeschäft, in China und in Japan. Auf Produktebene rechnen wir beim iVario mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich, während sich das Wachstum beim iCombi wieder in Richtung eines mittleren einstelligen Niveaus bewegen dürfte. Insgesamt dürfte Q3 aus unserer Sicht vor allem die bestehende FY26-Guidance bestätigen, ohne die Investment-These wesentlich zu verändern. Das jüngste De-Rating scheint dabei eher auf das makroökonomische Umfeld, Sektorrotation sowie kurzfristige regionale Belastungen zurückzuführen zu sein als auf eine wesentliche Eintrübung des fundamentalen Ergebnisausblicks. Vor diesem Hintergrund sehen wir den Rückgang des KGV 2027E von ca. 31x auf ca. 21,4x als attraktive Kaufgelegenheit. Wir bestätigen unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von EUR 830,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag
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