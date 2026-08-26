Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich zuletzt in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 1.000 und 1.200 €. Damit könnte sich allmählich ein stabiler Boden bilden, der die Grundlage für einen erneuten Kursanstieg schafft. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei etwa 1.110 €. Rheinmetall diversifiziert weiter. Damit stellt sich die Frage: Kann das neue Geschäftsfeld für zusätzlichen Auftrieb sorgen? Jetzt auch als Dienstleister aktiv Die Bundeswehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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