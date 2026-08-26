Die Allianz-Aktie hat erstmals die Marke von 450 € überwunden und damit ein neues Rekordhoch erreicht. Bis zur runden Marke von 500 € fehlen nur noch rund 11%, während das außergewöhnlich optimistische Berenberg-Kursziel von 684 € sogar weitere 52% verspricht. Nach der starken Kursentwicklung stellt sich allerdings weniger die Frage nach der Qualität des Versicherungskonzerns als nach dem Preis, den Anleger dafür noch bezahlen sollten. Allianz-Aktie: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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