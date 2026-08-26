FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 437 (404) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 178 (157) USD - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 315 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BYTES TECHNOLOGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 500 (410) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOFTCAT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2140 (1800) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CERILLION TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1400 (1575) PENCE - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6100 (5900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2250 (2050) PENCE - 'HOLD'
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