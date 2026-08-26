Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) haben ein rein elektrisches Verfahren entwickelt, mit dem sich die Ströme beider Teilzellen in Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen innerhalb von Millisekunden bestimmen lassen. Der Ansatz nutzt das der Silizium-Bodenzelle innewohnende kapazitive Ladungsreservoir. "Perowskit-Silizium-Tandemzellen stehen kurz vor der Serienreife, doch den Herstellern fehlte bislang eine Möglichkeit, das Strombalanceverhältnis zwischen den beiden Teilzellen bei Produktionsgeschwindigkeit zu überprüfen", erklärte der Leiter des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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