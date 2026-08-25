Le 25 août/August 2026The common shares of Synergy Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Synergy Metals Corp. is a mining company focusing on the development of its keystone project, the Dale Property, located in one of Canada's most prospective mineral districts. Our vision is to build a focused and technically strong exploration company anchored by high-quality assets in proven mining districts.__________________________Les actions ordinaires de Synergy Metals Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Synergy Metals Corp. est une société minière axée sur le développement de son projet phare, la propriété Dale, située dans l'un des districts miniers les plus prometteurs du Canada. Notre vision est de construire une société d'exploration spécialisée et techniquement solide, soutenue par des actifs de haute qualité dans des districts miniers reconnus.Issuer/Émetteur: Synergy Metals Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): SYNNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 130 000Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 21 000 000CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 87170Q 10 3ISIN: CA 87170Q 10 3 7Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 26 août/August 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 28 février/FebruaryTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for SYN. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.