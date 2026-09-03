The following instruments on XETRA do have their first trading 03.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.09.2026
Aktien
1 CA0036741084 Abitibi Greenstone Gold Corp.
2 CA4937342067 Kiboko Gold Inc.
3 FR0014019QW4 Pasqal Holding SA
4 CA23761M1023 Data Communications Management Corp.
5 GB0002148343 Rathbones Group PLC
6 AU0000474009 Lux Copper Corp. Ltd.
7 AU0000102691 Plenti Group Ltd.
8 CA87170Q1037 Synergy Metals Corp.
Anleihen
1 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
2 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
3 FR001401AXXX Compagnie de Financement Foncier
4 AT0000A3XXXX Hypo Vorarlberg Bank AG
5 XS3496782XXX Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.09.2026
Aktien
1 CA0036741084 Abitibi Greenstone Gold Corp.
2 CA4937342067 Kiboko Gold Inc.
3 FR0014019QW4 Pasqal Holding SA
4 CA23761M1023 Data Communications Management Corp.
5 GB0002148343 Rathbones Group PLC
6 AU0000474009 Lux Copper Corp. Ltd.
7 AU0000102691 Plenti Group Ltd.
8 CA87170Q1037 Synergy Metals Corp.
Anleihen
1 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
2 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
3 FR001401AXXX Compagnie de Financement Foncier
4 AT0000A3XXXX Hypo Vorarlberg Bank AG
5 XS3496782XXX Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
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