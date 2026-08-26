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onemarkets Blog
26.08.2026 11:42 Uhr
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Zurückhaltung an den Börsen vor Nvidias Quartalszahlen

Der DAX sowie der Euro Stoxx 50 notieren am Morgen mit leichten Abschlägen. Vorbörslich überwiegt an den US-Märkten ebenfalls ein leicht negatives Sentiment. Freundlicher präsentierte sich dagegen der Nikkei 225, der den Tag mit einem kleinen Aufschlag beendete. Anleger blicken insbesondere auf die am Abend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia.

Makroökonomischer Überblick

Für positive Signale aus Deutschland sorgt der jüngste Exportausblick des Ifo-Instituts. Die Exporterwartungen der deutschen Unternehmen sind im August auf den höchsten Stand seit Februar 2022 gestiegen. Besonders stark zeigt sich die Nachfrage innerhalb der Europäischen Union, während das China-Geschäft weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleibt. Rückenwind erhalten insbesondere technologieorientierte Branchen, die von der fortschreitenden Digitalisierung und hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz profitieren.

Zudem sind bereits seit Wochenanfang die Blicke der Investoren auf die anstehende Notenbanksitzung gerichtet. Anleger hoffen auf Hinweise zu weiteren Zinsentwicklungen nachdem die jüngsten Konjunkturdaten auf Stabilisierung der Wirtschaft hindeuten. Am Nachmittag werden zusätzlich weitere Inflationserkenntnisse für den US-Raum erwartet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

SAP zählt zu den auffälligsten Werten im DAX und gerät nach einer negativen Analystenreaktion unter Druck. Die UBS hat zwar ihr Kursziel deutlich erhöht, die Aktie jedoch auf "Neutral" abgestuft. Als Belastungsfaktor gilt die Einschätzung, dass SAP bei der Integration sogenannter agentischer KI langsamer vorankommt als erhofft. Zudem sorgt die Erwartung eines nachlassenden Wachstums bei den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen für Zurückhaltung unter Investoren.

Nvidia steht derweil weltweit im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Die Aktie zeigte zuletzt wieder Stärke und beendete ihre jüngste Verlustserie. Nach US-Börsenschluss legt der Konzern seine Quartalszahlen vor. Marktteilnehmer achten dabei nicht nur auf Umsatz und Gewinn, sondern vor allem auf den Ausblick, mögliche Aktienrückkäufe sowie neue Impulse rund um die KI-Plattform Vera Rubin. Aufgrund der enormen Bedeutung des Unternehmens für den KI-Boom dürften die Ergebnisse weit über den Halbleitersektor hinaus Auswirkungen auf die internationalen Aktienmärkte haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UG79G3 11,08 27366,739947 Punkte 23,62 Open End
DAX Bull UR1NUX 4,57 25878,452704 Punkte 57,82 Open End
Apple Inc. Bull UN9GX1 2,21 284,167498 USD 12,02 Open End
DAX Bull UN43W8 37,59 22519,005117 Punkte 6,97 Open End
Deutsche Lufthansa AG Bull UN7GV8 0,57 7,523334 EUR 15,1 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Amazon Inc. Call UG2BZ7 0,46 330,00 USD 9,28 13.01.2027
Cisco Systems Inc. Call UN3417 2,31 100,00 USD 2,92 15.12.2026
Nvidia Corp. Call UG1X11 0,3 280,00 USD 9,41 16.12.2026
SAP SE Call UN3N6L 0,92 220,00 EUR 5,98 17.03.2027
SAP SE Call UG5787 0,14 260,00 EUR 10,19 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
SAP SE Long HD8Y73 0,89 139,123742 EUR 4 Open End
Deutsche Bank AG Long UN9N4G 12,17 22,138311 EUR 3 Open End
SAP SE Long UN3ZEG 2,19 154,579678 EUR 6 Open End
Shell plc Long UG9JDY 15,98 26,405937 EUR 3 Open End
Eckert & Ziegler SE Long HD9NZZ 5,81 7,910212 EUR 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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