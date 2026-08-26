Zurückhaltung an den Börsen vor Nvidias Quartalszahlen

Der DAX sowie der Euro Stoxx 50 notieren am Morgen mit leichten Abschlägen. Vorbörslich überwiegt an den US-Märkten ebenfalls ein leicht negatives Sentiment. Freundlicher präsentierte sich dagegen der Nikkei 225, der den Tag mit einem kleinen Aufschlag beendete. Anleger blicken insbesondere auf die am Abend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia.
Makroökonomischer Überblick
Für positive Signale aus Deutschland sorgt der jüngste Exportausblick des Ifo-Instituts. Die Exporterwartungen der deutschen Unternehmen sind im August auf den höchsten Stand seit Februar 2022 gestiegen. Besonders stark zeigt sich die Nachfrage innerhalb der Europäischen Union, während das China-Geschäft weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleibt. Rückenwind erhalten insbesondere technologieorientierte Branchen, die von der fortschreitenden Digitalisierung und hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz profitieren.
Zudem sind bereits seit Wochenanfang die Blicke der Investoren auf die anstehende Notenbanksitzung gerichtet. Anleger hoffen auf Hinweise zu weiteren Zinsentwicklungen nachdem die jüngsten Konjunkturdaten auf Stabilisierung der Wirtschaft hindeuten. Am Nachmittag werden zusätzlich weitere Inflationserkenntnisse für den US-Raum erwartet.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
SAP zählt zu den auffälligsten Werten im DAX und gerät nach einer negativen Analystenreaktion unter Druck. Die UBS hat zwar ihr Kursziel deutlich erhöht, die Aktie jedoch auf "Neutral" abgestuft. Als Belastungsfaktor gilt die Einschätzung, dass SAP bei der Integration sogenannter agentischer KI langsamer vorankommt als erhofft. Zudem sorgt die Erwartung eines nachlassenden Wachstums bei den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen für Zurückhaltung unter Investoren.
Nvidia steht derweil weltweit im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Die Aktie zeigte zuletzt wieder Stärke und beendete ihre jüngste Verlustserie. Nach US-Börsenschluss legt der Konzern seine Quartalszahlen vor. Marktteilnehmer achten dabei nicht nur auf Umsatz und Gewinn, sondern vor allem auf den Ausblick, mögliche Aktienrückkäufe sowie neue Impulse rund um die KI-Plattform Vera Rubin. Aufgrund der enormen Bedeutung des Unternehmens für den KI-Boom dürften die Ergebnisse weit über den Halbleitersektor hinaus Auswirkungen auf die internationalen Aktienmärkte haben.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG79G3
|11,08
|27366,739947 Punkte
|23,62
|Open End
|DAX
|Bull
|UR1NUX
|4,57
|25878,452704 Punkte
|57,82
|Open End
|Apple Inc.
|Bull
|UN9GX1
|2,21
|284,167498 USD
|12,02
|Open End
|DAX
|Bull
|UN43W8
|37,59
|22519,005117 Punkte
|6,97
|Open End
|Deutsche Lufthansa AG
|Bull
|UN7GV8
|0,57
|7,523334 EUR
|15,1
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon Inc.
|Call
|UG2BZ7
|0,46
|330,00 USD
|9,28
|13.01.2027
|Cisco Systems Inc.
|Call
|UN3417
|2,31
|100,00 USD
|2,92
|15.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,3
|280,00 USD
|9,41
|16.12.2026
|SAP SE
|Call
|UN3N6L
|0,92
|220,00 EUR
|5,98
|17.03.2027
|SAP SE
|Call
|UG5787
|0,14
|260,00 EUR
|10,19
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|SAP SE
|Long
|HD8Y73
|0,89
|139,123742 EUR
|4
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|UN9N4G
|12,17
|22,138311 EUR
|3
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN3ZEG
|2,19
|154,579678 EUR
|6
|Open End
|Shell plc
|Long
|UG9JDY
|15,98
|26,405937 EUR
|3
|Open End
|Eckert & Ziegler SE
|Long
|HD9NZZ
|5,81
|7,910212 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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