Die Aktie von Südzucker erlebt gerade einen zweiten Frühling. Der Jahreshöchstwert von Ende März bei gut 13 Euro ist nicht mehr fern. Während das Hoch im ersten Quartal nahezu ausschließlich auf den Krieg am Golf zurückzuführen war, hat der derzeitige Börsenaufschwung gleich mehrere Gründe. Für Anleger bietet die aktuelle Situation Chancen.Im März war die Rechnung der Börsianer noch recht eindimensional: Steigende Ölpreise durch den Konflikt am Golf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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