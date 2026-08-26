MP Materials - MP: neue Rallye bei der Seltene-Erden-Aktie?

Breakout Setup!

Golden Cross bei MP Materials! Nachfrage steigt durch Elektrofahrzeuge, Robotik, Drohnen, Energie, Luftfahrt & Verteidigung!

MP Materials (MP) - US5533681012

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr hat die MP-Aktie zunächst stark zugelegt und erreichte im Mai mit rund 75 USD ein Zwischenhoch, bevor eine ausgeprägte Abwärtsbewegung bis knapp 38 USD folgte. Dabei verlor die Aktie zeitweise sowohl den 20er-EMA als auch den 50er-EMA, während insbesondere im Juli mehrere kräftige Abwärtsbewegungen zu beobachten waren, bevor ab August eine dynamische Erholung einsetzte. Inzwischen notiert MP wieder oberhalb beider gleitender Durchschnitte, der 20er-EMA hat den 50er-EMA von unten gekreuzt (Golden Cross!) und steigt, während sich zwischen 55 und 61 USD das dargestellte Breakout-Setup entwickelt.

MP-Aktie: Chart vom 25.08.2026, Kürzel: MP Kurs: 60.17 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei rund 61 USD würde ein deutliches Kaufsignal liefern. Gelingt der Breakout, würde MP die seit Juni bestehende Widerstandszone überwinden und zugleich die Rückkehr in einen übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen. Das im Chart eingezeichnete Kursziel liegt anschließend bei etwa 76 bis 77 USD, wobei das Mai-Hoch um 75 USD auf dem Weg dorthin als wichtiger Zwischenwiderstand zu beachten ist. Zu beachten ist, dass die Risikospanne mit rund 10 Prozent des Kurswerts recht hoch ist, sodass ein paar kürzere Tageskerzen wünschenswert wären.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert MP Materials an der Marke von 61 USD und fällt anschließend unter die Unterstützung bei 55 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und ein Rücklauf zum 50er-EMA im Bereich von etwa 52 bis 53 USD wahrscheinlich. Ein Bruch des 50er-EMA würde die jüngste Erholung deutlich schwächen und könnte anschließend einen erneuten Test der Zone um 45 USD auslösen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 55 USD setzen, während ein nachhaltiger Fall unter den 50er-EMA das Szenario weiter eintrüben würde.

Meinung

MP Materials betreibt mit Mountain Pass in Kalifornien eine der bedeutendsten Seltene-Erden-Minen der westlichen Welt und hat sein Portfolio inzwischen vom Abbau und der Aufbereitung über die Trennung und Raffination bis zur Herstellung von Metallen, Legierungen und NdFeB-Permanentmagneten erweitert. Im zweiten Quartal 2026 produzierte MP Materials 840 Tonnen Neodym-Praseodym (NdPr), 41 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, während der Absatz mit 1.006 Tonnen sogar um 127 Prozent zulegte. Der Umsatz einschließlich Einnahmen aus einer Preisabsicherungsvereinbarung erreichte 126.1 Millionen USD, das bereinigte EBITDA lag bei 28.5 Millionen USD. Besonders wichtig für die weitere Entwicklung ist die vertikale Integration: Erste Magnete wurden bereits an General Motors zur Qualifizierung geliefert, die kommerziellen Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2026 beginnen; zugleich nimmt MP Materials die Produktion von Dysprosium und Terbium sowie weitere Verarbeitungskapazitäten in Angriff. Damit entwickelt sich MP Materials vom klassischen Rohstoffproduzenten zu einem integrierten Anbieter der gesamten westlichen Seltene-Erden-Lieferkette, dessen Produkte unter anderem für Elektrofahrzeuge, Robotik, Drohnen, Energie, Luftfahrt und Verteidigung benötigt werden.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 10.80 Milliarden USD

Meine Meinung zu MP Materials ist bullisch.

Quellennachweis: https://small-microcap.eu/mp-materials-meldet-127-absatzplus/

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Autor: Thomas Canali

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