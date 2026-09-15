111 Millionen Tonnen gegen Chinas Rohstoffmacht: Warum Lynas, MP Materials und St George jetzt im Fokus stehen

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Seltene Erden und Niob sind längst mehr als klassische Bergbaurohstoffe. Sie stehen im Zentrum des Wettlaufs um belastbare Lieferketten für Verteidigung, Elektromobilität, Energietechnik und Hochleistungsmagnete. Gerade bei Seltenen Erden bleibt China der entscheidende Faktor: Westliche Regierungen und Industrieunternehmen suchen deshalb nach großen, langfristig entwickelbaren Lagerstätten außerhalb des chinesischen Einflussbereichs.

Wie wertvoll solche Alternativen werden können, zeigen zwei etablierte Produzenten: Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) betreibt mit Mt Weld eine der wichtigsten Seltene-Erden-Minen außerhalb Chinas, während MP Materials (ISIN: US5533681012) mit Mountain Pass die zentrale US-Lagerstätte kontrolliert. Genau dieser Vergleich macht die jüngste Ressourcenaufwertung beim brasilianischen Araxá-Projekt interessant.

111 Millionen Tonnen verändern die Größenordnung

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die Mineralressource von Araxá im August um 57 Prozent auf 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5 erhöht. Noch wichtiger für die weitere Entwicklung: Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 155 Prozent auf 75,2 Millionen Tonnen. Damit befinden sich inzwischen 68 Prozent der Ressource in diesen höherwertigen Kategorien.

Nach Unternehmensangaben enthält Araxá innerhalb der Measured-and-Indicated-Kategorien sogar mehr NdPr als jeweils Mt Weld und Mountain Pass. Die Lagerstätten sind geologisch vergleichbar, da alle drei carbonatitgebundene Hartgesteinsvorkommen sind. Araxá befindet sich allerdings noch in der Entwicklungsphase - aus Größe und Gehalt allein folgt noch keine wirtschaftliche Mine.

Der Unterschied ist entscheidend: St George hat inzwischen eine große Ressource, muss aber nun nachweisen, dass diese technisch und wirtschaftlich monetarisiert werden kann.

Vom Rohstofffund zur Entwicklungsstory

Genau hier verschiebt sich die Investmentthese. Worley wurde als technischer Berater für die Machbarkeitsarbeiten engagiert. Metallurgische Tests laufen, ebenso Arbeiten an Scoping- und späteren Machbarkeitsstudien. Eine Pilotanlage soll zudem Musterprodukte herstellen. Frühere und aktuelle Testarbeiten liefern bereits Hinweise darauf, dass Niob und Seltene Erden getrennt aufkonzentriert werden könnten.

Auch finanziell ist die Ausgangsposition ungewöhnlich stark für ein Entwicklungsunternehmen dieser Größe. Die August-Präsentation weist einen Pro-forma-Barmittelbestand von 98,2 Millionen A$ aus. Hancock Prospecting ist mit 10,3 Prozent größter Aktionär; insgesamt nahm St George über institutionell geführte Platzierungen seit Oktober/November 2025 132,5 Millionen A$ auf.

Im Interview betont Executive Chairman John Prineas, dass die neue Ressource deshalb nicht das Ende, sondern der Ausgangspunkt der nächsten Phase sei. Die zentrale Aufgabe bestehe nun darin, aus dem geologischen Potenzial ein belastbares Entwicklungsmodell zu machen.