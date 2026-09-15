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Small- & Micro Cap Investment
15.09.2026 06:22 Uhr
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111 Millionen Tonnen gegen Chinas Rohstoffmacht: Warum Lynas, MP Materials und St George jetzt im Fokus stehen

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Seltene Erden und Niob sind längst mehr als klassische Bergbaurohstoffe. Sie stehen im Zentrum des Wettlaufs um belastbare Lieferketten für Verteidigung, Elektromobilität, Energietechnik und Hochleistungsmagnete. Gerade bei Seltenen Erden bleibt China der entscheidende Faktor: Westliche Regierungen und Industrieunternehmen suchen deshalb nach großen, langfristig entwickelbaren Lagerstätten außerhalb des chinesischen Einflussbereichs.

Wie wertvoll solche Alternativen werden können, zeigen zwei etablierte Produzenten: Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) betreibt mit Mt Weld eine der wichtigsten Seltene-Erden-Minen außerhalb Chinas, während MP Materials (ISIN: US5533681012) mit Mountain Pass die zentrale US-Lagerstätte kontrolliert. Genau dieser Vergleich macht die jüngste Ressourcenaufwertung beim brasilianischen Araxá-Projekt interessant.

111 Millionen Tonnen verändern die Größenordnung

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die Mineralressource von Araxá im August um 57 Prozent auf 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5 erhöht. Noch wichtiger für die weitere Entwicklung: Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 155 Prozent auf 75,2 Millionen Tonnen. Damit befinden sich inzwischen 68 Prozent der Ressource in diesen höherwertigen Kategorien.

Nach Unternehmensangaben enthält Araxá innerhalb der Measured-and-Indicated-Kategorien sogar mehr NdPr als jeweils Mt Weld und Mountain Pass. Die Lagerstätten sind geologisch vergleichbar, da alle drei carbonatitgebundene Hartgesteinsvorkommen sind. Araxá befindet sich allerdings noch in der Entwicklungsphase - aus Größe und Gehalt allein folgt noch keine wirtschaftliche Mine.

Der Unterschied ist entscheidend: St George hat inzwischen eine große Ressource, muss aber nun nachweisen, dass diese technisch und wirtschaftlich monetarisiert werden kann.

Vom Rohstofffund zur Entwicklungsstory

Genau hier verschiebt sich die Investmentthese. Worley wurde als technischer Berater für die Machbarkeitsarbeiten engagiert. Metallurgische Tests laufen, ebenso Arbeiten an Scoping- und späteren Machbarkeitsstudien. Eine Pilotanlage soll zudem Musterprodukte herstellen. Frühere und aktuelle Testarbeiten liefern bereits Hinweise darauf, dass Niob und Seltene Erden getrennt aufkonzentriert werden könnten.

Auch finanziell ist die Ausgangsposition ungewöhnlich stark für ein Entwicklungsunternehmen dieser Größe. Die August-Präsentation weist einen Pro-forma-Barmittelbestand von 98,2 Millionen A$ aus. Hancock Prospecting ist mit 10,3 Prozent größter Aktionär; insgesamt nahm St George über institutionell geführte Platzierungen seit Oktober/November 2025 132,5 Millionen A$ auf.

Im Interview betont Executive Chairman John Prineas, dass die neue Ressource deshalb nicht das Ende, sondern der Ausgangspunkt der nächsten Phase sei. Die zentrale Aufgabe bestehe nun darin, aus dem geologischen Potenzial ein belastbares Entwicklungsmodell zu machen.

Warum Abnahmeverträge zum nächsten Prüfstein werden

Für Investoren dürfte deshalb weniger die nächste große Bohrzahl entscheidend sein als die Frage, ob St George externe industrielle Validierung erhält. Das Unternehmen führt nach eigenen Angaben Gespräche mit potenziellen strategischen Investoren sowie Downstream- und Abnahmepartnern. Die Präsentation nennt mögliche Downstream- und Offtake-Vereinbarungen ausdrücklich als einen der kommenden Entwicklungsschritte.

Prineas bringt diese nächste Phase im Interview auf einen einfachen Punkt: "It's up to us to show that we can monetize it." Metallurgische Ergebnisse und Wirtschaftlichkeitsstudien sollen nach seiner Darstellung potenziellen Endkunden zusätzliche Sicherheit geben und die Grundlage für mögliche Abnahmevereinbarungen schaffen.

Damit trifft Araxá auf einen größeren geopolitischen Trend. Europa und die USA versuchen, ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen breiter aufzustellen. Brasilien wiederum will zunehmend nicht nur Rohstoffe exportieren, sondern mehr Verarbeitung und Wertschöpfung im eigenen Land etablieren. Araxá liegt damit thematisch an einer interessanten Schnittstelle - ohne dass daraus automatisch staatliche Unterstützung oder kommerzielle Verträge für St George folgen.

Mehr Ressource könnte noch folgen

Hinzu kommt East Araxá, rund einen Kilometer östlich der aktuellen Hauptlagerstätte. Dieses Gebiet ist in den 111,2 Millionen Tonnen noch nicht enthalten. Fünf Diamantbohrgeräte arbeiten dort an der Ressourcendefinition; St George strebt für das vierte Quartal 2026 eine erste Ressourcenschätzung an. Bislang wurden dort laut Unternehmensangaben Gehalte von bis zu 12,34 Prozent TREO gemessen. Wie groß und wirtschaftlich relevant East Araxá tatsächlich ist, müssen die laufenden Arbeiten erst zeigen.

Fazit

Der strategische Wert großer Seltene-Erden-Projekte außerhalb Chinas steigt, weil westliche Staaten und Unternehmen ihre Rohstoffabhängigkeiten reduzieren wollen. Lynas und MP Materials zeigen, welche Bedeutung große Carbonatit-Lagerstätten in diesem Umfeld erreichen können. Araxá bringt St George nun hinsichtlich der ausgewiesenen Ressourcengröße in eine bemerkenswerte Vergleichsgruppe - ist aber noch keine produzierende Mine.

Die nächsten Schritte sind deshalb entscheidender als die reine Tonnage. St George muss Metallurgie und Wirtschaftlichkeit bestätigen, Genehmigungen vorantreiben und zeigen, dass sich potenzielle Abnehmer und strategische Partner tatsächlich binden lassen. Mit 98,2 Millionen A$ Pro-forma-Cash und Hancock Prospecting als größtem Aktionär verfügt das Unternehmen über eine solide Ausgangsbasis, während East Araxá zusätzliches Ressourcenpotenzial bietet. Der entscheidende Prüfstein für Anleger lautet nun nicht mehr, ob Araxá groß ist. Es geht darum, ob St George aus dieser Größe ein technisch, wirtschaftlich und kommerziell tragfähiges Projekt machen kann.

Quellen

https://stgm.com.au/
https://www.diis.dk/en/research/military-minerals-europes-new-defense-industrial-capacities-demand-reliable-supply-chains

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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012

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