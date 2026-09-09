Washington beschleunigt den Aufbau eigener Rohstofflieferketten. Anfang August kündigte die US-Regierung Investitionen und Vereinbarungen im Umfang von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für Bergbau- und rohstoffnahe Projekte an. Seit Januar 2025 wurden nach Angaben des Weißen Hauses 160 Vereinbarungen im Mineralbereich mit einem Gesamtvolumen von fast 40 Milliarden US-Dollar unterzeichnet oder genehmigt. Damit wächst zugleich der Kapitalbedarf für Minen, Verarbeitungskapazitäten und die nachgelagerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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