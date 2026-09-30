Das geplante Zweitlisting von Glencore plc an der Australian Securities Exchange (ASX) könnte weitreichende strategische Folgen haben. Laut einer Analyse von RBC Capital Markets eröffnet der Schritt nicht nur Zugang zu einem breiteren Investorenkreis, sondern könnte auch die zuvor gescheiterten Fusionsgespräche mit Rio Tinto Ltd. wiederbeleben, heißt es bei Yahoo Finance. Der Handelsstart ist für den 14. Oktober vorgesehen und soll vor allem die Liquidität der Aktie erhöhen sowie australischen Institutionen den Einstieg erleichtern.



RBC sieht in der ASX-Notierung mehr als eine reine Kapitalmarktmaßnahme. Sie könnte Glencore zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen und damit die Grundlage für neue strategische Optionen schaffen - darunter ein erneuter Annäherungsversuch von Rio Tinto, dessen Interesse an Glencores umfangreichem Kupferportfolio weiterhin als treibende Kraft gilt. Kupfer soll laut RBC bis 2027 rund 37% zum operativen Ergebnis beitragen, während Glencore seine Produktion bis 2035 deutlich ausbauen will.



Dennoch bleiben zentrale Hürden bestehen: Fragen der Unternehmensführung, die Zukunft von Glencores Kohlesparte und Bewertungsunterschiede zwischen beiden Konzernen müssten vor einer möglichen Fusion geklärt werden. RBC hält dennoch an einem positiven Ausblick fest und bewertet Glencore weiterhin mit "Outperform", verbunden mit einem Kursziel von 660 Pence.



Rio Tinto ist ein britisch-australischer Bergbaukonzern, der weltweit Rohstoffe wie Eisenerz, Aluminium und Kupfer fördert. Das Unternehmen zählt zu den größten Minengesellschaften der Welt und ist seit über 150 Jahren aktiv.



Glencore ist ein anglo-schweizerischer Rohstoffkonzern, der zu den weltweit größten Produzenten und Händlern von Metallen, Mineralien und Energieprodukten zählt. Das Unternehmen wurde in den 1970er-Jahren als Handelsfirma gegründet und ist heute in über 30 Ländern aktiv.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de





© 2026 Rohstoff-Welt.de