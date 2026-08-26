Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich in der Debatte um die Führung der SPD hinter die amtierende Parteispitze gestellt und eigene Ambitionen auf den Parteivorsitz bestritten.
"Ich habe Lars Klingbeil und Bärbel Bas von Anfang an unterstützt und arbeite auch gut mit ihnen zusammen", sagte Schwesig dem "Spiegel". Das bedeute nicht, dass man immer einer Meinung sei. Sie schätze an beiden, dass sie andere Meinungen respektierten und einen Austausch darüber zuließen.
"Für mich ist es wichtig, über Inhalte zu reden und keine Personaldiskussionen zu führen", sagte Schwesig weiter. Sie trete bei der Landtagswahl im September für fünf weitere Jahre als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern an. "Ich kandidiere für das Amt der Ministerpräsidentin. Ich habe nicht vor, Parteivorsitzende zu werden", so die SPD-Politikerin.
"Ich habe Lars Klingbeil und Bärbel Bas von Anfang an unterstützt und arbeite auch gut mit ihnen zusammen", sagte Schwesig dem "Spiegel". Das bedeute nicht, dass man immer einer Meinung sei. Sie schätze an beiden, dass sie andere Meinungen respektierten und einen Austausch darüber zuließen.
"Für mich ist es wichtig, über Inhalte zu reden und keine Personaldiskussionen zu führen", sagte Schwesig weiter. Sie trete bei der Landtagswahl im September für fünf weitere Jahre als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern an. "Ich kandidiere für das Amt der Ministerpräsidentin. Ich habe nicht vor, Parteivorsitzende zu werden", so die SPD-Politikerin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur