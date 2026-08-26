Kathmandu - Nach einer Sturzflut am Fluss Bhotekoshi an der Grenze zwischen Nepal und Tibet werden Hunderte Menschen vermisst.
Die nepalesischen Behörden teilten mit, dass insgesamt 384 Touristen als vermisst gelten, darunter 291 ausländische und 93 nepalesische Staatsangehörige. Man arbeite daran, den Aufenthaltsort und den Sicherheitsstatus der Reisenden in der Region zu überprüfen. Es sollen auch bereits mehrere Leichen gefunden worden sein. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch unklar.
Die Flut ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Rasuwa, nördlich der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Unter den vermissten ausländischen Staatsangehörigen befinden sich unter anderem Briten, Inder, Malaysier, Südafrikaner, Amerikaner, Australier und Niederländer. Für über 100 Personen steht die Nationalität noch nicht fest.
Die Behörden setzten ihre Bemühungen fort, die vermissten Personen zu lokalisieren. Man arbeite daran, den "Aufenthaltsort und den Sicherheitsstatus" derjenigen zu überprüfen, die durch die bei Touristen beliebte Region reisen.
Die nepalesischen Behörden teilten mit, dass insgesamt 384 Touristen als vermisst gelten, darunter 291 ausländische und 93 nepalesische Staatsangehörige. Man arbeite daran, den Aufenthaltsort und den Sicherheitsstatus der Reisenden in der Region zu überprüfen. Es sollen auch bereits mehrere Leichen gefunden worden sein. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch unklar.
Die Flut ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Rasuwa, nördlich der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Unter den vermissten ausländischen Staatsangehörigen befinden sich unter anderem Briten, Inder, Malaysier, Südafrikaner, Amerikaner, Australier und Niederländer. Für über 100 Personen steht die Nationalität noch nicht fest.
Die Behörden setzten ihre Bemühungen fort, die vermissten Personen zu lokalisieren. Man arbeite daran, den "Aufenthaltsort und den Sicherheitsstatus" derjenigen zu überprüfen, die durch die bei Touristen beliebte Region reisen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur