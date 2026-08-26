Der DAX hält sich im heutigen Mittwochshandel bedeckt. Dem deutschen Leitindex gelingt es im frühen Handel zumindest, die Marke von 26.200 Punkten zu verteidigen. Die anstehenden Ereignisse werfen jedoch bereits ihre Schatten voraus.Im weiteren Tagesverlauf stehen mit der Veröffentlichung der PCE-Daten sowie mit den frischen Nvidia-Daten (nach US-Handelsschluss) zwei eminent wichtige Ereignisse auf der Tagesordnung. Die Aufmerksamkeit richtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de