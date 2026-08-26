München - Joao Palhinha wechselt vom FC Bayern München zu Benfica Lissabon. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit. Der 31-jährige portugiesische Nationalspieler kehrte damit in seine Heimatstadt zurück, wo er einst bei Sporting Lissabon seine Profikarriere startete.
Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, sagte, dass die Situation von Palhinha offen besprochen worden sei und man einen gemeinsamen Weg gefunden habe. "Er hat sich dafür entschieden, seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Wir danken ihm für seine Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."
Palhinha war im Sommer 2024 vom FC Fulham aus der Premier League nach München gewechselt. In seiner ersten Saison absolvierte er 25 Pflichtspiele und feierte mit dem FC Bayern den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.
Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, sagte, dass die Situation von Palhinha offen besprochen worden sei und man einen gemeinsamen Weg gefunden habe. "Er hat sich dafür entschieden, seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Wir danken ihm für seine Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."
Palhinha war im Sommer 2024 vom FC Fulham aus der Premier League nach München gewechselt. In seiner ersten Saison absolvierte er 25 Pflichtspiele und feierte mit dem FC Bayern den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.
© 2026 dts Nachrichtenagentur