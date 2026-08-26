Wien (www.fondscheck.de) - Laut den Experten von "FONDS professionell" sieht Klaus Kaldemorgen die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur als möglichen Schwachpunkt des KI-Booms."Ich glaube, der kritische Punkt ist nicht so sehr KI, sondern der kritische Punkt sind im Augenblick die Ausgaben für die Datencenter", habe der Kapitalmarktstratege der DWS und Namensgeber des Multi-Asset-Fonds DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946XXX/ WKN DWSK00) am Dienstag (25.08.) vor Journalisten in Frankfurt gesagt. Niemand wisse genau, wie viel zusätzliche Kapazität tatsächlich benötigt werde und ob sich die Rechenzentren am Ende rechnen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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