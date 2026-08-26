Magdeburg - Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird in diesem Jahr einen neuen Rekordwert erreichen. Das sagte der Leiter der Wahl-O-Mat-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Stefan Marschall, der "Rheinischen Post".



"Beim Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt wird es für das Bundesland einen Rekordwert geben", sagte der Politikwissenschaftler. Schon weit über eine halbe Million Mal sei er bislang genutzt worden. Als der Wahl-O-Mat das letzte Mal in Sachsen-Anhalt eingesetzt wurde, also vor fünf Jahren, habe er am Ende circa 430.000 Nutzungen gehabt.



Marschall sagte weiter, die hohe Nutzung könnte auch auf eine hohe Wahlbeteiligung hinweisen. "Wir gehen davon aus, dass um die 40 Prozent der Wahlberechtigten bei einer Wahl auf den Wahl-O-Mat zurückgreifen", sagte Marschall. Man könne ziemlich sicher davon ausgehen, dass sich das auch in der Wahlbeteiligung niederschlagen werde, dass auch diese entsprechend höher sein werde als beim letzten Mal. Es sei einfach so, dass diese Wahl "in vielerlei Hinsicht als sehr stark symbolisch aufgeladen" wahrgenommen werde.





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