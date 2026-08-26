Vor nächstem Schritt: Minenmilliardär Eric Sprott steigt bei Storm Exploration ein!

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Storm Exploration gewinnt Eric Sprott als größten Einzelaktionär: 2 Mio. Dollar frisches Kapital finanzieren das 3.000-Meter-Bohrprogramm auf Gold Standard und den Test eines VMS-Ziels.

Storm Exploration (TSX-V: STRM / WKN A3D37E) erhält unmittelbar vor dem nächsten, entscheidenden Explorationsschritt auf dem Gold Standard-Projekt im Nordwesten Ontarios prominente finanzielle Unterstützung. Eric Sprott, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Bergbauinvestoren Kanadas, zeichnet über eine von ihm kontrollierte Gesellschaft eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2,0 Millionen Dollar. Nach Abschluss dieser Transaktion wird der Milliardär zum größten Einzelaktionär des Explorationsunternehmens aufsteigen.

Finanzielle Schlagkraft für bevorstehende VMS-Bohrungen

Die Platzierung umfasst 5.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Stück. Jede Einheit beinhaltet neben einer Stammaktie auch einen halben Warrant. Ein ganzer Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von zwei Jahren eine weitere Aktie zum Preis von 0,55 Dollar zu erwerben. Zusätzliche Vermittlungsgebühren fallen für das Unternehmen bei dieser Finanzierung nicht an.

Der Einstieg von Sprott erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt: Storm Exploration steht kurz davor, ein bis zu 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf der Gold-Standard-Liegenschaft zu starten. Das frische Kapital soll in erster Linie dazu dienen, das Projekt von einer konzeptionellen Bewertungsphase in die konkrete Überprüfung eines großen VMS-Ziels (vulkanogene Massivsulfide) zu überführen. Dieser Lagerstättentyp ist in der Branche besonders begehrt, da er je nach geologischem Umfeld hochgradige Konzentrationen von Basis- und Edelmetallen beherbergen kann. CEO Bruce Counts betonte, dass dieses Investment nicht nur die Bilanz stärke, sondern auch das Vertrauen eines ausgewiesenen Branchenkenners in das geologische Potenzial des Projekts und das Managementteam widerspiegele.

Gold Standard als primärer Katalysator

Das rund 6.016 Hektar große Gold Standard-Projekt liegt etwa 65 Kilometer nördlich von Fort Frances, ist ganzjährig erreichbar und befindet sich im traditionellen Gebiet der Naicatchewenin und Nigigoonsiminikaaning First Nations. Neben drei bereits dokumentierten hochgradigen Goldvorkommen steht nun der Test der VMS-Anomalie im absoluten Fokus der anstehenden Arbeiten.

Mit diesem Projekt treibt Storm Exploration die Entwicklung eines Portfolios voran, das insgesamt vier Goldprojekte im Distrikt-Maßstab über mehr als 46.000 Hektar in Nordwest-Ontario umfasst. Dazu zählt auch das Projekt Miminiska, das laut Unternehmensangaben bereits hochgradige Goldmineralisierungen aufweist und das Potenzial für eine millionenschwere Unzen-Lagerstätte besitzt. Der Markt wird nun genau beobachten, ob die durch das Sprott-Investment finanzierten Bohrungen auf Gold Standard das anvisierte VMS-Ziel bestätigen und welche Dynamik sich daraus für die gesamte Projektpipeline von Storm Exploration ergibt.

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