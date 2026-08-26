Nach starken Studiendaten von Moderna ist auch die BioNTech-Aktie deutlich angesprungen. Schon im September kann das Unternehmen nun selbst nachlegen. Dann werden neue Ergebnisse aus mehreren Krebsprogrammen vorgestellt, bei denen vor allem Pumitamig im Fokus stehen dürfte. Moderna sorgt auch bei BioNTech für Rückenwind Ausgerechnet ein Konkurrent hat der BioNTech-Aktie zuletzt einen kräftigen Schub gegeben. Moderna meldete gemeinsam mit Merck positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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