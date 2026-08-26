Bei Volatus hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Neue Produktionskapazitäten, eigene KI-Technologie und immer mehr Geschäft mit Regierungen und dem Verteidigungssektor sollen aus dem Unternehmen deutlich mehr machen als einen klassischen Drohnenanbieter. Die jüngsten Zahlen zeigen erste Fortschritte, allerdings gibt es auch noch eine Seite, die Anleger nicht ausblenden sollten. Die Umsätze ziehen wieder deutlich an Im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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