Erst Euphorie, dann Ernüchterung: An der Börse hat sich zuletzt ein Muster etabliert, bei dem selbst starke Quartalszahlen den ersten Kurssprung nur selten überleben. Denn bei genauerem Hinsehen tauchen oft Fragezeichen auf - etwa hinter den Investitionen von Amazon, dem konservativen Jahresausblick von Suss MicroTec oder dem Umbau des Geschäftsmodells bei Volatus Aerospace. Die drei Unternehmen stehen für völlig unterschiedliche Spielarten der Künstlichen Intelligenz: Cloud-Infrastruktur, Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie und KI-Einsatz in autonomen Drohnen. Die gute Nachricht: Nach den Rückschlägen sehen Analysten wieder viel Potenzial - 25, 50 oder sogar 100 %.
Enthaltene Werte: US0231351067,DE000A1K0235,CA92865M1023Den vollständigen Artikel lesen ...
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