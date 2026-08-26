Bei der Zalando-Aktie ist nach den Quartalszahlen erstmal ordentlich Ernüchterung eingekehrt. Anfang August brach der Kurs zeitweise um rund -18% ein und notiert mittlerweile nur noch bei etwa 23 €. Ganz aus der Luft gegriffen war die Reaktion nicht, denn einige Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück und auch beim Ausblick wurde Zalando vorsichtiger. Schaut man etwas genauer hin, läuft aber längst nicht alles schlecht. Die Quartalszahlen hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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