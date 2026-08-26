Bei SpaceX werden die Pläne nicht gerade kleiner. Erst Anfang August hat das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen gezeigt, wie schnell Starlink und das neue KI-Geschäft mittlerweile wachsen. Jetzt folgt schon das nächste Projekt und diesmal geht es um eine Summe, bei der selbst für SpaceX-Verhältnisse erstmal schlucken muss. SpaceX baut einen Weltraumbahnhof für 100 Milliarden Dollar SpaceX will in Louisiana einen neuen Weltraumbahnhof bauen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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