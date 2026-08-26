Die DroneShield-Aktie verliert am Mittwoch rund 11% und fällt auf etwa 1,77 AU$. Dabei meldet der Spezialist für Drohnenabwehr einen Rekordumsatz und verfügt bereits über prall gefüllte Auftragsbücher. Der Markt stört sich jedoch an der Qualität des Wachstums: Die Marge sinkt, aus dem Gewinn wird ein Verlust und auch die laufende ASIC-Prüfung ist noch nicht ausgestanden. Rekordumsatz reicht nicht Im ersten Halbjahr steigerte DroneShield den Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de