Garmin bringt die komplette Fenix-Reihe auf die neunte Generation. Neu sind Titangehäuse, hellere Displays und Satellitenkommunikation ohne Smartphone. Günstig ist das nicht. Im vergangenen Jahr hatte Garmin auf der IFA in Berlin nur die Pro-Modelle der Fenix 8 vorgestellt, während das Basismodell aus 2024 unverändert im Programm blieb. Jetzt bringt der Hersteller das gesamteÂ Fenix-Portfolio auf die 9. Generation. Bestellbar sind die Uhren ab dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n