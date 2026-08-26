Deutschland fehlen rund 25 Milliarden Tonnen Wasser gegenüber dem üblichen Niveau. Was lange wie ein reines Umweltproblem wirkte, entwickelt sich zu einem handfesten Wirtschafts- und Standortrisiko für Industrie und Mittelstand.
Das zeigt eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung, die Ende 2025 ein erhebliches Wasserdefizit dokumentiert - verursacht durch 18 Prozent weniger Niederschlag und verstärkte Verdunstung durch Hitze. Betroffen sind nicht mehr nur die bekannten Trockenregionen im Osten, sondern zunehmend auch wirtschaftsstarke Ballungsräume entlang der Rheinschiene. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das zeigt eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung, die Ende 2025 ein erhebliches Wasserdefizit dokumentiert - verursacht durch 18 Prozent weniger Niederschlag und verstärkte Verdunstung durch Hitze. Betroffen sind nicht mehr nur die bekannten Trockenregionen im Osten, sondern zunehmend auch wirtschaftsstarke Ballungsräume entlang der Rheinschiene. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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