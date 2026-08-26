Das 2023 gegründete Unternehmen Novventos Clean Energy hat ein Hybridsystem entwickelt, das Photovoltaik und vertikale Kleinwindkraft zur dezentralen Stromversorgung kombiniert. Die gemeinsame Steuerung soll die Erzeugung beider Technologien aufeinander abstimmen. Die Photovoltaik-Komponente "sky. boost" ist modular aufgebaut und für die Installation auf ISO-Containern vorgesehen. Nach Angaben des Unternehmens kann sie innerhalb weniger Stunden montiert werden. Als zweite Erzeugungskomponente dient die vertikale Kleinwindkraftanlage "naca. boost". Sie ist für Installationshöhen zwischen drei und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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