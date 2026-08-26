Ein profitables Geschäft schützt nicht vor Liquiditätsengpässen. Gerade wenn Aufträge wachsen, Waren vorfinanziert oder neue Kapazitäten aufgebaut werden müssen, kann der Kontostand der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherlaufen. "Geschwindigkeit hat in solchen Situationen einen messbaren wirtschaftlichen Wert", schreibt Gion van den Bogaert, Co-Founder und CEO des niederländischen KMU-Finanzierers Floryn. Ein Gastbeitrag von Gion van den Bogaert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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