OpenAI entwickelt eigene Chips, um nicht mehr von der Hardware von Dritten abhängig zu sein. Erste Prototypen zeigen laut dem Unternehmen bessere Performance als die Chips von Nvidia - mit Einschränkungen. Mehrere KI-Unternehmen konzentrieren sich mittlerweile nicht mehr nur auf die Softwareseite ihres Produkts. Sie wollen auch im Hardwarespiel mitmischen und entwickeln deshalb eigene KI-Chips, um ihre Dienste damit anzutreiben. Neben Anthropic verfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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