Kupfer-Boom: Warum Weltkonzerne jetzt Milliarden in dieses Land investieren

Karte von Sambia mit Standort des Mumbezhi-Kupferprojekts nahe Solwezi. Quelle: Prospect Resources

Barrick Gold plant zwei Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Lumwana-Mine. Der sogenannte Super Pit soll ab dem ersten Quartal 2028 jährlich 240.000 Tonnen Kupfer produzieren. Die geplante Lebensdauer beträgt 36 Jahre. Ein globaler Bergbaukonzern bindet sich nicht für fast vier Jahrzehnte an einen Standort, dessen Regeln er grundsätzlich misstraut.



KoBold Metals setzt ebenfalls auf Sambia. Das von Bill Gates, Jeff Bezos und BHP unterstützte Unternehmen startete im Mai 2026 die Entwicklung des Mingomba-Projekts. Die zugesagte Investition beträgt 2,3 Milliarden US-Dollar. Damit treffen Technologiekapital aus dem Silicon Valley, Bergbauerfahrung und die Suche nach kritischen Rohstoffen an einem Ort zusammen, den viele Anleger noch immer mit alten Problemen verbinden.

Kapitalinvestitionen in Sambias Kupferbergbau durch Bergbaukonzerne, Technologieunternehmen und staatliche Investoren. KI-übersetzt.

Selbst die Banken gehen mit

First Quantum Minerals verfügt über mehr operative Erfahrung in Sambia als fast jeder andere internationale Produzent. Im Februar 2026 sicherte sich der Konzern neue Darlehen und Kreditlinien über 2,2 Milliarden US-Dollar. Hinzu kamen Anleihen über 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2036. RBC, BMO und Goldman Sachs begleiteten die Finanzierungen.



Bereits im August 2025 hatte Royal Gold eine Milliarde US-Dollar für einen Gold-Liefervertrag mit der Kansanshi-Mine bereitgestellt. Laut Hosack war es die größte Edelmetall-Streaming-Transaktion in Sambias Geschichte. Das Entscheidende daran: Internationale Geldgeber finanzieren nicht nur einzelne Bohrungen. Sie vertrauen auf jahrelange Produktion und verlässliche Lieferungen aus dem Land.

Sambias Steuerwende löste den Investitionsstau

Der Kapitalzufluss kam nicht aus dem Nichts. Hosack verweist vor allem auf eine Reform, die seit Januar 2022 gilt: Bergbauunternehmen dürfen Förderabgaben wieder steuerlich absetzen. Unter der vorherigen Regierung war das nicht möglich. Dadurch stieg die effektive Belastung laut Hosack auf ein Niveau, das große Investitionen wirtschaftlich kaum noch rechtfertigte.



First Quantum hatte den Ausbau der Kansanshi-Mine deshalb rund zehn Jahre verschoben. Nach der Reform kam das Projekt wieder in Bewegung und erreichte im Dezember 2025 die kommerzielle Produktion. Sambia änderte damit nicht nur einzelne Steuersätze. Das Land beseitigte einen Mechanismus, der Milliardeninvestitionen über Jahre blockiert hatte.

Ausgerechnet Chile bewegt sich in die andere Richtung

Auch die Berechnung der Förderabgaben wurde neu geordnet. Früher konnte bereits eine minimale Bewegung des Kupferpreises über einen Schwellenwert den höheren Steuersatz auf den gesamten Umsatz auslösen. Heute greift ein abgestuftes System. Höhere Abgaben werden schrittweise fällig. Für Unternehmen werden Kosten und Renditen dadurch wesentlich berechenbarer.



Hosack stellt dieser Entwicklung Chile gegenüber. Das Land gilt traditionell als bevorzugter Kupferstandort, führte 2023 jedoch eine neue Bergbauabgabe ein, die bis zu 46,5 Prozent der operativen Marge erreichen könne. Während Chile seine Belastung erhöht habe, senke Sambia seine effektiven Kosten. Genau diese gegenläufige Bewegung habe der Markt noch nicht vollständig erfasst.

Neue Regeln sollen politische Eingriffe begrenzen

Seit Juni 2025 entscheidet zudem eine unabhängige Regulierungsbehörde über Bergbaulizenzen und die Übertragung von Förderrechten. Diese Macht lag zuvor beim Bergbauminister. Für Hosack ist die Trennung entscheidend: Investoren sollen weniger davon abhängig sein, wer gerade ein politisches Amt besetzt oder Zugang zu Entscheidungsträgern besitzt.



Auch Umweltverfahren wurden beschleunigt. Seit Januar 2026 gilt für vollständige Umweltverträglichkeitsprüfungen eine Bearbeitungsfrist von 30 Kalendertagen. Zuvor waren 60 Arbeitstage vorgesehen. Schnellere Verfahren garantieren keine Genehmigung. Sie schaffen jedoch etwas, das für Milliardenprojekte fast ebenso wichtig ist: einen verlässlicheren Zeitplan.