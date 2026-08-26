Kupfer-Boom: Warum Weltkonzerne jetzt Milliarden in dieses Land investieren

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Weltkonzerne, Tech-Milliardäre und Großbanken lenken zwölf Milliarden Dollar in einen Kupfermarkt, den viele Anleger noch immer meiden. Dahinter steckt mehr als ein Rohstoffboom: Neue Regeln, riesige Vorkommen und politische Reformen verändern die Spielregeln. Warum die Branche längst handelt, während der breite Markt noch zögert.
Weltkonzerne, Tech-Milliardäre und Großbanken lenken zwölf Milliarden Dollar in einen Kupfermarkt, den viele Anleger noch immer meiden. Dahinter steckt mehr als ein Rohstoffboom: Neue Regeln, riesige Vorkommen und politische Reformen verändern die Spielregeln. Warum die Branche längst handelt, während der breite Markt noch zögert.
Zwölf Milliarden Dollar bestehen jeden Realitätstest
Der Bergbau- und Kupferexperte Sam Hosack stellt eine Zahl ins Zentrum seiner Analyse: Seit 2021 haben Barrick Gold, First Quantum Minerals, KoBold Metals, Vedanta und weitere Akteure insgesamt
zwölf Milliarden US-Dollar in Sambias Bergbau investiert oder fest zugesagt. Wie Hosack in seiner ausführlichen Analyse "Twelve Billion Dollars Doesn't Lie" darlegt,
ist das für den erfahrenen Rohstoffmanager die härteste Währung im Standortvergleich.
Denn hier spekulieren keine kleinen Explorer auf den nächsten Sensationsfund. Es sind milliardenschwere Produzenten, internationale Banken und staatlich unterstützte Investoren. Ihre Projekte laufen über Jahrzehnte. Bevor solche Summen freigegeben werden, prüfen ganze Teams die Steuern, Gesetze, Infrastruktur und politische Stabilität eines Landes. Am Ende dieser Prüfungen stand offenbar ein klares Ja zu Sambia.
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