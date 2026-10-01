528 Millionen Exit im Lithium-Boom: Kann er es mit Kupfer wiederholen?

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Kupfer wird knapp, der Preis jagt Rekorde. Doch neue Minen brauchen im Schnitt 17 Jahre bis zur Produktion. In diesem angespannten Markt hat Prospect Resources in Sambia bereits 877.100 Tonnen Kupfer nachgewiesen. Mit First Quantum ist zudem ein Branchenriese beteiligt. CEO Sam Hosack erklärt, was jetzt folgen muss.
Kupfer wird knapp, der Preis jagt Rekorde. Doch neue Minen brauchen im Schnitt 17 Jahre bis zur Produktion. In diesem angespannten Markt hat Prospect Resources in Sambia bereits 877.100 Tonnen Kupfer nachgewiesen. Mit First Quantum ist zudem ein Branchenriese beteiligt. CEO Sam Hosack erklärt, was jetzt folgen muss.
Kupfer wird knapp, neue Minen kommen zu spät
Der Kupferpreis liegt nahe seinem Rekord. Doch Hosack sieht das eigentliche Signal unter der Oberfläche: Die Erzgehalte bestehender Minen sinken, neue Lagerstätten werden schwieriger zugänglich.
Zugleich wächst der Bedarf durch Elektrifizierung, Stromnetze und künstliche Intelligenz. Kann das Angebot noch Schritt halten?
Die IEA erwartet bei der aktuellen Projektpipeline bis 2035 eine Angebotslücke von 30 Prozent. Neue Kupferminen benötigen von der Entdeckung bis zur Produktion durchschnittlich rund 17 Jahre. Steigt die Nachfrage schneller als erwartet, kann die Branche deshalb nicht kurzfristig reagieren. Genau diese Lücke macht weit entwickelte Projekte plötzlich strategisch wertvoll.
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