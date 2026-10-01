Neue Kupfertreffer außerhalb der bekannten Ressource: Was steckt hier noch?

Anzeige / Werbung

Prospect Resources meldet aus dem Mumbezhi-Projekt in Sambia breite, oberflächennahe Kupfer-Abschnitte. Im ersten ausgewerteten Bohrloch des neuen Verdichtungsprogramms lagen zwei Zonen über 1 Prozent Kupfer. Weitere Treffer südöstlich von Nyungu Central befinden sich außerhalb der bisherigen Ressourcen-Schätzung und könnten nach Einschätzung des Unternehmens die bekannte Mineralisierung vergrößern.

Prospect Resources meldet aus dem Mumbezhi-Projekt in Sambia breite, oberflächennahe Kupfer-Abschnitte. Im ersten ausgewerteten Bohrloch des neuen Verdichtungsprogramms lagen zwei Zonen über 1 Prozent Kupfer. Weitere Treffer südöstlich von Nyungu Central befinden sich außerhalb der bisherigen Ressourcen-Schätzung und könnten nach Einschätzung des Unternehmens die bekannte Mineralisierung vergrößern.

Breite Zonen mit hohen Gehalten

Bohrloch NCDD040 durchschnitt ab 148 Metern eine 18 Meter lange Zone mit 1,31 Prozent Kupfer. Hinzu kamen 7,39 Meter mit 1,11 Prozent Kupfer ab 100,61 Metern sowie 30,59 Meter mit 0,42 Prozent Kupfer ab 52 Metern. In den beiden höhergradigen Abschnitten wurden zudem Kobalt und Gold nachgewiesen. Die Angaben bezeichnen die Länge entlang des Bohrlochs, nicht die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen.



NCDD040 ist das erste gemeldete Ergebnis aus einem rund 6.000 Meter umfassenden Verdichtungsprogramm. Das Unternehmen wolle mit den enger gesetzten Bohrungen die geologische Datenbasis verbessern. CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, die Mächtigkeit und die Kupfergehalte des ersten Ergebnisses seien im regionalen Vergleich besonders robust. Auch die zusätzlichen Kobalt- und Goldgehalte habe er positiv bewertet.