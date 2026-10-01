Neue Kupfertreffer außerhalb der bekannten Ressource: Was steckt hier noch?

Anzeige / Werbung
Prospect Resources meldet aus dem Mumbezhi-Projekt in Sambia breite, oberflächennahe Kupfer-Abschnitte. Im ersten ausgewerteten Bohrloch des neuen Verdichtungsprogramms lagen zwei Zonen über 1 Prozent Kupfer. Weitere Treffer südöstlich von Nyungu Central befinden sich außerhalb der bisherigen Ressourcen-Schätzung und könnten nach Einschätzung des Unternehmens die bekannte Mineralisierung vergrößern.
Prospect Resources meldet aus dem Mumbezhi-Projekt in Sambia breite, oberflächennahe Kupfer-Abschnitte. Im ersten ausgewerteten Bohrloch des neuen Verdichtungsprogramms lagen zwei Zonen über 1 Prozent Kupfer. Weitere Treffer südöstlich von Nyungu Central befinden sich außerhalb der bisherigen Ressourcen-Schätzung und könnten nach Einschätzung des Unternehmens die bekannte Mineralisierung vergrößern.
Breite Zonen mit hohen Gehalten
Bohrloch NCDD040 durchschnitt ab 148 Metern eine 18 Meter lange Zone mit 1,31 Prozent Kupfer. Hinzu kamen 7,39 Meter mit 1,11 Prozent Kupfer ab 100,61 Metern sowie 30,59 Meter mit 0,42 Prozent
Kupfer ab 52 Metern. In den beiden höhergradigen Abschnitten wurden zudem Kobalt und Gold nachgewiesen. Die Angaben bezeichnen die Länge entlang des Bohrlochs, nicht die tatsächliche Mächtigkeit
der mineralisierten Zonen.
NCDD040 ist das erste gemeldete Ergebnis aus einem rund 6.000 Meter umfassenden Verdichtungsprogramm. Das Unternehmen wolle mit den enger gesetzten Bohrungen die geologische Datenbasis verbessern. CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, die Mächtigkeit und die Kupfergehalte des ersten Ergebnisses seien im regionalen Vergleich besonders robust. Auch die zusätzlichen Kobalt- und Goldgehalte habe er positiv bewertet.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)