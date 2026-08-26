Zürich - Avaloq hat Nidhi Singh zur Chief Product and Development Officer und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie stösst im Rahmen eines geplanten Führungswechsels zu Avaloq, in dessen Zuge Fabio Baj aus der Geschäftsleitung ausscheidet. Nidhi Singh wird ihre Position am 7. September antreten und am Hauptsitz von Avaloq in Zürich tätig sein. In ihrer Funktion wird sie die globale Produktstrategie, das Produktmanagement sowie die Produktentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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