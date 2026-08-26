Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) ("GoGold", "das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/play/gogold-silver-and-gold-ceo-on-the-start-of-construction-of-the-next-primary-silver-mine-in-mexico/ - freut sich, den offiziellen Baubeginn am Standort Los Ricos South in Jalisco, Mexiko, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein folgt auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2025 und die Erteilung der Projektgenehmigung durch die mexikanische Regierung im Juni dieses Jahres. Dieser rasche Fortschritt wurde unter anderem durch die Entscheidung des Unternehmens vorangetrieben, bereits 2025 mit der detaillierten technischen Planung und der Anlagenkonstruktion zu beginnen. Der erste Silber- und Goldguss ist für Juni 2028 geplant.

"Wir sind vollständig finanziert und verfügen über eine solide Liquiditätsposition von 284 Millionen US-Dollar, einen starken Cashflow aus unserem Betrieb in Parral sowie keine Schulden, während wir mit dem Bau in Los Ricos South beginnen", sagte Brad Langille, Präsident und CEO. "Die Entscheidung, frühzeitig mit der detaillierten Planung zu beginnen, hat es uns ermöglicht, einen bedeutenden Vorsprung bei Anlagen mit langen Lieferzeiten zu erlangen, was unserer Erwartung nach eine effektive Durchführung der Bauarbeiten unterstützen und uns auf Kurs für den ersten Goldguss im Juni 2028 halten wird."

Das Unternehmen gibt folgende aktuelle Informationen zu den Bau- und Planungsaktivitäten bekannt:

- Der Auftragnehmer für den Untertagebau wurde ausgewählt. Der Bau des Stollenportals ist für das 4. Quartal 2026 geplant, wobei die ersten Erschließungsarbeiten im Januar 2027 beginnen sollen.

- Derzeit werden zusätzliche geotechnische Bohrungen durchgeführt, um die genauen Standorte der Stollenportale und die allgemeinen Untertagebedingungen zu ermitteln. Dies wird zur weiteren Optimierung des Untertage-Abbauplans beitragen, wobei WSP Geotechnical Engineering fachliche Unterstützung leistet.

- Die detaillierte Anlagenplanung durch M3 und DENM Engineering ist zu etwa 85 % abgeschlossen.

- RMS (Responsible Mining Solutions) treibt die detaillierte Planung der Pastenverfüllungsanlage voran.

- Die Bestellungen für alle wichtigen Anlagen mit langer Lieferzeit wurden bereits aufgegeben, darunter die SAG-Mühle, der Abraumfilter, der Brecher, die elektrische Schaltanlage, die Merrill-Crowe-Anlage, Förderbänder, Schlammpumpen, Hydrozyklone, Zuführer und Siebe.

- Der EPCM-Auftragnehmer (M3) ist nun für die Bauphase vor Ort. GoGold hat zudem einen Bauleiter ernannt, der sich derzeit ebenfalls vor Ort befindet.

- Der Erdarbeiten-Auftragnehmer wurde zur Baustelle mobilisiert, die Arbeiten auf dem Werksgelände haben begonnen.

- Im Rahmen seines Umweltmaßnahmenprogramms hat GoGold ein regionales Programm ins Leben gerufen, das die Pflanzung von 20.000 Bäumen zur Unterstützung der lokalen Wiederaufforstung umfasst.

Abbildung 1 - Erdarbeiten schreiten voran

Abbildung 2 - Baumaschinen sind da

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen zu GoGold wurden von Herrn Bob Harris, P.Eng., geprüft und genehmigt, der im Sinne der NI 43-101 eine nicht unabhängige qualifizierte Person ist.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Erschließung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Parral-Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und verfügt über das Projekt "Los Ricos South", das sich in der Entwicklung befindet und für das der Vorstand eine Baugenehmigung erteilt hat, sowie über das Explorations- und Erschließungsprojekt "Los Ricos North" - beide im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steve Low

Unternehmensentwicklung

GoGold Resources

T: 416 855 0435

E: mailto:steve@gogoldresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das "US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Parral-Tailings-Mine, der Los-Ricos-Projekte, zukünftiger Betriebsmargen, der zukünftigen Produktion und Verarbeitung, der Bauzeitpläne sowie der zukünftigen Pläne und Ziele von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, darunter unter anderem Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit von GoGold und seiner Tochtergesellschaften, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Mineralienpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen sowie der Leistung der Parral-Tailings-Mine. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeutequoten sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren finden sich in den von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85625Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85625&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38045Y1025Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.