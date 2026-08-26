Jenoptik Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen der Beitragsreihe Aktien Marathon bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer kurz- oder mittelfristigen Betrachtung, sondern auf der langfristigen Wertentwicklung. Gegenstand der Analyse sind die fundamentalen Daten des Unternehmens, die bis in die Jahre 2028 und 2030 projiziert werden. Langfristig orientierte Anleger können diese Auswertung nutzen, um ihre eigene Wahrnehmung abzugleichen und eine fundierte Basis für Investmententscheidungen zu schaffen.

- Jenoptik WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kürzel: JEN - Symbol: JNPKF

? Drei Key Takeaways

Attraktive fundamentale Bewertung: Der Optoelektronik-Konzern ist profitabel aufgestellt, glänzt mit stetigen Dividendensteigerungen der letzten Jahre und ist mit einem KGV von ca. 15,5 moderat bewertet.

Der Optoelektronik-Konzern ist profitabel aufgestellt, glänzt mit stetigen Dividendensteigerungen der letzten Jahre und ist mit einem KGV von ca. 15,5 moderat bewertet. Entscheidende charttechnische Marken: Im Wochen- und Tageschart bewegt sich der Kurs an zentralen Unterstützungslinien (SMA20 - SMA50). Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben öffnet die Tür für Kurse Richtung 55,00 bis 70,00 EUR, während bei Unterschreiten Rücksetzer drohen.

Im Wochen- und Tageschart bewegt sich der Kurs an zentralen Unterstützungslinien (SMA20 - SMA50). Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben öffnet die Tür für Kurse Richtung 55,00 bis 70,00 EUR, während bei Unterschreiten Rücksetzer drohen. Langfristige Depotbeimischung: Für Anleger mit langfristigem Horizont (Prognosehorizont 2028-2030) bietet sich das Papier derzeit als untergewichtete Ergänzung an, wobei der Abschluss der aktuellen Konsolidierung abgewartet werden sollte.

AKTIEN CHECK: Jenoptik Aktie

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart konnte die Jenoptik Aktie zum Jahresbeginn über alle drei relevanten Durchschnittslinien klettern. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Kurs entlang des SMA20 (aktuell bei 39,08 EUR) nach oben. Haltezonen bot darunter der SMA50 (aktuell bei 41,03 EUR). Die Gewinnmitnahmen nach dem Jahreshoch drückten den Kurs vorübergehend unter diese Linien. Die jüngste Entlastungsbewegung lief am SMA50 aus, während sich der Rücksetzer am SMA20 stabilisierte.

Chancen auf der Oberseite: Für ein positives Signal muss sich die Jenoptik Aktie per bestätigtem Tagesschluss über dem SMA50 etablieren und rasch nach oben lösen. Dann wird ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch realistisch.

Für ein positives Signal muss sich die per bestätigtem Tagesschluss über dem SMA50 etablieren und rasch nach oben lösen. Dann wird ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch realistisch. Risiken auf der Unterseite: Halten die Gewinnmitnahmen an, droht ein übergeordneter Rücksetzer bis zur SMA200 (aktuell bei 31,61 EUR). Diese Linie stellt eine zentrale Unterstützung dar, an der der Titel spätestens nach oben drehen sollte.

Halten die Gewinnmitnahmen an, droht ein übergeordneter Rücksetzer bis zur SMA200 (aktuell bei 31,61 EUR). Diese Linie stellt eine zentrale Unterstützung dar, an der der Titel spätestens nach oben drehen sollte. Aktuelle Einschätzung Tageschart (Prognose): Neutral

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