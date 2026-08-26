Ottawa - «Kiss my ass» - Doug Ford braucht derzeit nicht viele Worte, um seinem Ärger über Donald Trump Luft zu machen. Der Regierungschef der wirtschaftsstärksten kanadischen Provinz Ontario nennt den US-Präsidenten einen «Diktator», einen «Verlierer» und den «König der Bankrotte». Ford ist mit seinem Trotz gegenüber dem mächtigen Nachbarn nicht allein. Seit dem Scheitern der Handelsgespräche Ende vergangener Woche ist der Streit eskaliert. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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